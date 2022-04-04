Kılıçdaroğlu, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB heyetleriyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticileri ile CHP Genel Merkezi’nde görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; bugün DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan Yeşil, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, TTB Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu’ndan oluşan heyeti CHP Genel Merkezi’ndeki makamımda kabul etti. Kılıçdaroğlu’na görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti. (ANKA)