'Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır' diyen Kuşoğlu'ndan açıklama

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur" açıklamasıyla gündeme gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

'Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı' isimli programda konuşan Gürel, Kuşoğlu’nun “Masayı CHP değil, millet yıkar. Biz kurduğumuz masayı niye yıkalım? Kılıçdaroğlu masanın oluşumu için en çok gayret gösteren kişidir. Masanın onayı olmadan kendisi istese zaten adaydır, 6’lı masanın amacına ulaşamaması dağılması anlamına gelir” dediğini aktardı.

Gürel, Kuşoğlu'nun yaptığı açıklamanın devamında ise “Kılıçdaroğlu’nun bilgisi olsa müsaade etmeyebilirdi ama yanlış bir şey söylemedim. Kılıçdaroğlu’nun adaylığını diğer olumlu gerekçelerini unutarak sadece ‘Aday seçilebilir olmalı’ itirazına taşımak Alevi olmasının üstü kapalı olarak söylemektir” ifadelerini kullandığını belirtti.