Kılıçdaroğlu: Devleti yönetenler Man Adası'ndan milyon dolarları getirip bir kuruş vergi ödemiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te düzenlenen grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Adaleti sağlayacağız. Yürüyüşü düşünürken hep duygulanırım .Demek ki adalet duygusu bu kadar güçlü toplumun vicdanında. Beraber yürüdük. Kainat adına yürüdük. Hak, hukuk, adalet dedik. Bunu sağlayacak olanlar toplumun vicdanıdır.

Ergene Havzası 53 belediyenin havzasını kapsıyor. Fotoğraflar acı. Cezalar yetersiz, ağır cezalar getirin ki nehir kirlenmesin diye öneri getiriliyor. Gelmedi. Niçin? Yürütme organı TBMM'yi dinlemiyor ki. Kimyasal arıtma yapılması istemiyor. Yapılmıyor. Yürütme organı kim Erdoğan. Tekirdağ'a gittiğinde ise dünyanın en büyük yalanını söylüyor: 'İçilecek su.'

2002'de Ergene nehrindeki kirlilik için araştırma komisyonu kuruldu. CHP'li vekiller önergeyi verdi, AK Partili vekiller katıldı ve komisyon kuruldu. 2003'te rapor bitti, TBMM'de okundu ve 'Gereği yapılsın' dendi. 2003, hangi yıldayız? 2021. 2003'te bu kadar kirli değildi, şimdi daha kirli.

Marmara Denizi'ni bir çökertme havuzu gibi kullandılar, bütün kirlilikler buraya aktı.

'Bizim üzerimize mafyalarıyla gelebilirler'

Didim Belediye Başkanı'na saldırıldı. Didim'de yapılan kuleler var. Didim Belediye başkanımız Didim'e ihanet edilmesini istemiyor. Yıkacağız diyor. Önce Sabah gazetesi, nasıl sabahsa, bir de Takvim, CNN Türk, bir sürü yayını var. Hepsi devletten basleniyor. Sen gazetecisin. İftira atıyorlar. Didim Belediye Başkanı tutuklandı diyorlar. Tutuklama yok. Savcıyı tahrik ediyorlar tutuklansın diye. Gazete özür diledi mi? Dilemedi. Dilemezler. Özür dilemek için ahlak gerek. Belediye başkanımız direndi. İhale açtı. Kimse korkudan girmedi. Ve dün akşam saldırıya uğradı. Belediye başkanımızın sağlığı yerinde kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendisine teşekkür ederiz.

Onlar bizim üzerimize mafyalarıyla gelebilirler. Sanıyorlar ki CHP'lilere geri adım attırabiliriz. Sizin feriştahınız gelse bize geri adım attıramaz. Birilerinden para alıyor saldırıyorsunuz.

Gerekirse bütün milletvekilleri ellerimizde balyozla gidip kulelerin tamamını yıkacağız. Adalet nasıl gerçekleştirilir göreceğiz.

Saray'ın beslemeleri 3-4 yerden maaş alıyor. Kul hakkı yiyen hiç kimse CHP'ye oy vermesin.

Devlette liyakatı bozduğunuz andan itibaren bürokrasiyi apacağınız yolsuzluklara hazır hale getirirsiniz. Peki devletin tepe noktasındaki kişiler yolsuzluk konusunda bürokrasiyi yönlendirip yolsuzluğu gerçekleştirirlerse bu adalet midir? Vicdan bunu kabul eder mi, ahlak bunu kabuk eder mi? Adaletsizliğin daniskasını yazıyorlar, yolsuzluğun daniskasını yazıyorlar. Şeytanın aklına gelmeyecek yolsuzluk yöntemlerini hayata geçiriyorlar.

'Ne işi var arkeologun Merkez Bankası'nda?'

Bir kişi düşünün karısı Cumhurbaşkanı başdanışmanı. Arkeolog ama Merkez Bankası banka meclis üyeliğine seçiliyor. Ne işi var arkeologun orada? Kazı mı yapacak, 128 milyar doları mı arayacak orada?

Devleti yönetenlerin şirketi varsa vergiden kaçınamaz, vergisini vermek zorundadır. Niye Man Adası'ndan 1 sterlinlik şirket kuruyorlar? Ekmek alırken vatandaş vergi veriyor, devleti yönetenler ve ailesi Man Adası'ndan milyonları getirirken vergi ödemiyor. Bu mudur adalet?

5'li çete, istatistiklerde var, son yıllarda en az 220 milyar liralık ihale aldılar. Türkiye lağım kokmuyor mu? 220 milyar lira ile bir devleti yeniden inşa edersin ve sadece 5 kişiye veriyorsun. Bu mudur adalet? Bunlardan birisi de milletin anasına küfretmişti. Ne kadar çok millete küfür, o kadar çok ihale.

İçişleri Bakanı rüşvet var diyorsa bunu ortaya çıkarmak devletin namusudur ya. Devletin namusunu yer ile yeksan ettiniz. İçişleri Bakanı, 'Bir siyasetçiye mafyadan her ay 10 bin dolar gidiyor' dedi. CHP olarak 'açıklayın' dedik. TBMM başkanı yazı yazdı aradan 15 gün geçti yok. AKP ve MHP oy verenler büyük boy bu kişiyi merak etmiyor musunuz?

'Seni ve beslemelerinizi doyuramıyoruz'

Devleti yönetme makamı haksızlıkları telafi etme makamıdır. Seni ve beslemelerinizi doyuramıyoruz. Milyar dolarları veriyoruz doymuyorsunuz. Biz halkı doyurmak için, çocuklar yatağa aç girmesin diye iktidara geliyoruz. Halkı doyururuz ama sizi doyuramayız. Size zırnık da vermeyiz. Milletin parasını millete vereceğiz.

301 madencinin kanı yerdedir. Adalet istiyoruz."