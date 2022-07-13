'Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı hazırlığına başladı, masasında dosyalar var'

6'lı masa bir yandan aday açıklamanın erken olduğuna yönelik açıklamalar yaparken, bir yandan da CHP içinden adaya ilişkin kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.

Eski CHP'li vekil ve Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına hazırlandığını belirten bir yazı kaleme aldı.

"Kılıçdaroğlu, şu sıralar 'Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde' ilk üç ayda nelerin yapılması gerektiği üzerine çalışıyor. Masasında büyükelçilerin görev sürelerinin düzenlemesi ve emeklilik yaşlarının uzatılmasından, Mavi Vatan, Suriye ve Kıbrıs’a dair onlarca dosya var" diyen Yarkadaş, "CHP lideri, aynı zamanda eğitim – öğretim konularına da yoğunlaşıyor. Önümüzdeki günlerde ise emekli bürokratlar, emekli valiler ve emekli emniyet müdürleriyle görüşmeyi ve güvenlik konularında fikir alışverişi yapmayı planlıyor. Kısacası; Kılıçdaroğlu devleti yönetmeye hazırlanıyor" ifadesini kullandı.