Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne ziyareti sırasında bir otelde muhtarlarla bir araya geldi.

Son dönemde gündeme gelen cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu "Ali mi olsun, Veli mi olsun, anketler geziyor. Önce ülkesini seven her vatandaşın elini vicdanına koyup şunu düşünmesi lazım, bu memlekete nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı? Asıl sorumuz bu olmalı" dedi.

Kılıçdaroğlu "Cumhurun başkanı olmalı yani tarafsız olmalı yani bir partinin genel başkanı değil, bütün vatandaşları kucaklamalı. Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin günün 24 saati konuşması doğru değil. Çok önemli günlerde, çok önemli zamanlarda açıklama yapar ve bütün vatandaşlar da dikkatle dinler. Klasik deyimle cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz" diye konuştu.