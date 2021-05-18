Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son günlerde Sedat Peker'in açıklamalarıyla yeniden gündem olan mafya iktidar ilişkilerine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda FETÖ'nün siyasi ayağını çıkaracağım, mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım" dedi.

Bir ekonomik çeteler, bir de yer altı çeteleri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi bu iklimin içine kim soktu? Nereden çıktı bu yer altı çeteleri? Akıl alacak şey değil. Bir gerçek ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı çıktı. AK Parti, Millyetçi Hareket Partisi ve yer altı dünyasının çeteleri" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Meşru bir partinin genel başkanı eğer bir yer altı dünyasının liderini hapishanede ve hastanede ziyaret edip, onun için özel af çıkarılması için çalışırsa ve onun taleplerine iktidar partisi boyun eğip 'tamam senin için af çıkarıyoruz' derse, bu kişi üçüncü ortak olur mu, olmaz mı? Gücü nereden alıyor yer altı çeteler? Siyasi iktidardan alıyorlar" diye konuştu.