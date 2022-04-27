Kılıçdaroğlu: Çok değiştik, artık doğrudan halkın partisiyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Temelli’deki iftar buluşmasında bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada CHP'nin son 10 yılda çok değiştiğini söyledi. Kılıçdaroğlu "Elektriği kesilen vatandaşın derdini bütün Türkiye’ye anlatmak için faturamı ödemedim" dedi.

CHP lideri konuşmasında şunları söyledi:

“Bizim huzura, beraber yaşamaya, kucaklaşmaya, helalleşmeye ihtiyacımız var. Bizim yanlıştan dönmeye ihtiyacımız var. Bizim beraber huzur içinde yaşamaya ihtiyacımız var. Allah nasip eder, sizler destek verirseniz, ben bu memlekete huzuru, barışı, kardeşliği getireceğim. Hiç kimsenin inancını, yaşam tarzı, kimliğinin sorgulanmayacağı bağımsız ve güzel bir Türkiye. Hep beraber, birlikte yaşayacağız. Herkesin inancına ve yaşam tarzına saygı göstereceğiz. O zaman beraber yaşamanın, kucaklaşmanın ne kadar güzel olduğunu hep beraber göreceğiz.

'Elektriği kesilen ailelerin hakkını savundum'

3 milyon 447 bin abonenin elektriği kesildi, geçen sene. ‘Elektrikler kesildi’ dendi, gazetelerde küçük haberler halinde yer aldı. Yaklaşık 4 milyon abonenin elektriğinin kesilmesi demek; her hanede üç kişi yaşıyorsa, 12 milyon insanın elektriksiz bırakılması demek. Ne demek, elektriksiz ev? Elektriğiniz olmayacak, televizyon seyretmeyeceksiniz, buzdolabınız çalışmayacak, çamaşır makinanız çalışmayacak. Misafir doğru dürüst gelmeyecek, çocuklar okula gidiyorsa ders çalışamayacak. Peki 12 milyon insanın derdini kim dile getirdi? 12 milyon kişinin hakkına kim sahip çıktı? Evet elektrik faturamı ödemedim, neden? Elektriği kesilen vatandaşın derdini bütün Türkiye’ye anlatmak için. Evet anlattım, bütün Türkiye biliyor mu? Evet, biliyor. Kimin hakkını savundum? Elektriği kesilen ailelerin. Kim Allah aşkına keyfinden elektriğini keser. Parası yok, pulu yok. Elektrik faturasını ödeyemiyor. Gittim, elektriği kesilen aileyi. ‘Üç çocuğum var, elektrikler kesildi, parayı ödeyemiyorum. Nasıl yaşayacağım, bu çocukları kim okutacak? Çocukların altında bezler var, bezleri kim yıkayacak? Elbiselerini kim yıkayacak? Çocuklar nasıl banyo yapacak?’ diyor. Bunların derdini bilmezseniz, siz nasıl siyaset yapacaksınız? Bunların derdine çare üretmezseniz, siz nasıl siyaset yapacaksınız?

'Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'

Diyebilirsiniz ki ‘Ya CHP’ye oy vereceğiz ama bu CHP hep yanlış yaptı.’ Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir. CHP artık doğrudan doğruya halkın, milletin partisidir. En büyük değişimi yaşadı.

Temelli’den yeteri kadar oy almadığımızı ben de biliyorum. Kabahat Temellililerde değil. Kabahat bizde. Sen Temelli’ye gittin mi, kahvede oturdun mu, vatandaşın çayını kahvesini içtin mi, derdini dinledin mi? Bunları yapmadın, Temelli bize niye oy vermiyor diye dertlendik. Gideceksin, sofrasına oturacaksın, çayını, kahvesini içeceksin, derdini dinleyeceksin. Dertler varsa nasıl çözüleceğini anlatacaksın, ondan sonra Temelli’den oy isteyeceksin. O zaman Temelli sana oy verir.

Türkiye’nin her yerine gidiyorum. Fakirin, fukaranın sofrasına oturuyorum. Mağdurlarımız var onları dinliyorum. 12 milyon elektriği kesilen vatandaş var, fakir fukara bunlar. Yüzde 99,9’u fakir fukara aileler bunlar. Bunlara sahip çıkıyoruz."