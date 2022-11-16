Kılıçdaroğlu Çin'in Ankara Büyükelçisiyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'i kabul etti. Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz de hazır bulundu.

CHP'den, görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Liu Shaobin'in, Kılıçdaroğlu'na, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) geçen ay yapılan 20. Kongresinde yeniden partinin genel sekreterliğine seçilen Xi Jinping'e gönderdiği tebrik mesajı dolayısıyla teşekkürlerini ilettiği belirtildi. Liu Shaobin'in ayrıca, kongrede alınan kararlar ile ÇKP'nin dış politika, kalkınma ve ekonomik ilerleme konularına ilişkin vizyonu hakkında bilgilendirmede bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçen yıl kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan ÇKP ile gelecek yıl kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayacak olan CHP arasındaki köklü dostluk ilişkileri karşılıklı olarak özenle geliştirilmektedir. CHP'nin ikinci yüzyıl teknolojik atılım ve dönüşüm vizyonu doğrultusunda iki parti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin, iki ülke arasındaki gelişmelerin de zenginleşmesine katkıda bulunacağı açıktır. Bu anlayışla temaslarımız sıklaştırılarak sürdürülecektir." (AA)