Kılıçdaroğlu, CHP MYK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP MYK’yı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda olağanüstü toplantıya çağırdı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından CHP MYK’yı olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP MYK, yarın saat 08.30’da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda toplanacak.

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