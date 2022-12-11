Kılıçdaroğlu CHP grubunu olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubunu yarın sabah olağanüstü grup toplantısına çağırdı.

Saat 09.00’da yapılacak toplantı basına kapalı olarak gerçekleşecek.

Kılıçdaroğlu, Meclis'teki kapalı grup toplantısının ardından öğleden sonra saat 14.00’te de partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Halk TV'de katıldığı Sansürsüz programında basına kapalı toplantı hakkında açıklama yapamayacaklarını belirtti. Karabat, toplantıda birden fazla gündemin olduğunu sözlerine ekledi.

Ayrıca toplantıda, bütçenin ilk haftası değerlendirilecek ve ikinci haftasında neler yapalması gerektiği ele alınacak.

Öte yandan Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, partisini AKP ve MHP’nin "başörtüsü" tasarısını görüşmek için toplantıya çağırdı.