Kılıçdaroğlu CHP Gençli Kolları'nın festivalinde konuştu: Otoriter bir yönetime son vereceğiz

CHP Gençli Kolları, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde ‘Geleceği Kur’ Gençlik Festivali düzenledi. Festivale CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Festivali'de bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacaksınız. Türkiye'de gençler demokratik yollarla otoriter bir yönetime son verdiler diye tarih yazacaktır. Bu tarih, sizin tarihiniz olacaktır. Bu tarih, gençlerin tarihi olacaktır. Ve tarihe düştüğünüz not, bütün dünyada gençler tarafından örnek alınacaktır. O nedenle sizin gerçekleştireceğiniz başarı dünya gençliğine de örnek olacaktır. Demokratik yollarla otoriter bir yönetime son vereceğiz" dedi.

"Baskılar gelecek biliyorum, tehditler gelecek biliyorum ama bu salonda binlerce Bay Kemal var. Ben bu salondaki binlerce Bay Kemal'e güveniyorum" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir, bizim mücadelemiz güzel bir Türkiye mücadelesidir, bizim mücadelemiz kadın-erkek eşitliği mücadelesidir, bizim mücadelemiz hak mücadelesidir ve bizim mücadelemiz saygın bir devlet mücadelesidir."

Gençlere çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "İktidarın değişmesini istiyorsanız sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız ve biz tarihe ender bir miras bırakacağız. Baskıcı bir yönetimi, otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirmiş olacağız. Dünya siyaset tarihine miras bırakan siz gençler olacaksınız" ifadelerini kullandı.

"13'üncü cumhurbaşkanımız Çankaya'da oturacak, saraylarda değil" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz, bundan emin olun. Bunu birlikte yapacağız, azimle yapacağız, kesinlikle tuttuğumuzu koparacağız."

Kılıçdaroğlu, "Gençler iktidar, mutlaka ama mutlaka iktidar... Demokrasi için iktidar, adalet için iktidar, iktidar, iktidar..." dedi.