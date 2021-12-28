Kılıçdaroğlu: Bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na (İBB) yönelik başlatılan “terör teftişi”nin “gündemi değiştirme çabası olduğu” söyledi.
Erdoğan’ın yerel yönetimlerde CHP’nin başarısını bir türlü sindiremediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Milli İstihbarat Teşkilatı mı var? Ama onların yanında terör örgütleriyle kucaklaşan bir sürü adam var. Hazmedemedikleri için saldırıyorlar. İçişleri Bakanlığı müfettişleri görevlendirmiş. Geç kaldın kardeşim. Daha önce gönderseydin bari. Sadece o değil ki... Bizim bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar” diye konuştu.
Cumhuriyet'ten Sertaş Eş'in haberine göre Kılıçdaroğlu “Başkanlar için özel masalar kurdular, bütün alınan elemanlara bakıyorlar. Baksınlar. Eğer terör örgütüyle iltisaklı varsa ilgili kamu kuruluşu devlet geleneğinde uyarılır. İktidarda kalmak için söylemeyecekleri yalan, atmayacakları iftira yok” ifadelerini kullandı.
'Cesaret edip televizyonda karşıma çıkamaz'
Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle: