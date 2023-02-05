Kılıçdaroğlu: Beşli çetelerden bütün o paraları alacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği Üye Katılım Töreni’nde konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle:

"Bir arada yaşamak varken, kucaklaşmak varken neden kavga edelim? Kimsenin kimliğini sorgulayamayalım. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Hiçbirimiz anne babamızı seçme hakkına sahip değiliz, o zaman kimliği niye siyaset konusu yapıyoruz? Herkesin inancına saygı göstermek zorundayız. Allah ile kul arasındaki ilişkiye benim girme hakkım var mı, bir başkasının inancını sorgulama hakkım var mı?

Herkesin yaşam tarzına saygı göstermemiz lazım. ‘Bize katılın, kucaklaşalım’ dedim. CHP’li olmak kolay değil, CHP’li olmak için adalet isteğinden asla vazgeçmeyeceksiniz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bütün haksızlıklara karşı çıkacağız.

Emine Şenyaşar hayatı boyunca belki CHP’ye hiç oy vermemiştir ama onun uğradığı haksızlığa benim isyan etmem lazım, bu yanlıştır demem lazım.

CHP'li olmak demek vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmamak demektir. Herkesi kucaklamanız lazım. Belediye başkanı arkadaşlarıma, milletvekili arkadaşlarıma, il ve ilçe başkanı arkadaşlarıma hep söylerim. Gittiğiniz yerde sizi eleştiren birisi olursa dikkatle dinleyin derim. Onu dinleyeceksiniz, lafı ağzına tıkamayacaksınız. Sonra kendi düşüncelerinizi aktaracaksınız.

Çünkü akıl akıldan üstündür. Siyasetçi ’Ben her şeyi bilirim’ noktasına gelirse o siyasetçiden umudunuzu kesmeniz lazım.

Beşli çetelerden bütün o paraları alacağım! Kul hakkı yiyenden o paraları alacağım!"