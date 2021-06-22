CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

HDP'ye açılan kapatma davasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Siyasi partileri kapatmak, onları farklı şekillerde topluma tanıtmak ya da terör örgütleriyle onları bağlantılaştırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin savcısı, hakimi devreye girer ama bu iş bir siyasi talimatla yapılırsa o doğru değil. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın, kimin için olursa olsun haksızlığa karşı çıkmak insan olarak bizim görevimizdir. Demokrasilerde en büyük hakem halktır, millettir" dedi.

İzmir saldırına da değinen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza söyledim, provokasyonlara hazır olun. İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir, sizden en büyük isteğim halkı sükunete davet etmenizdir. İzmir'de cinayeti işleyen kişi silahlı saldırı yapıyor. Bir kişinin silah ruhsatı alabilmesi için tam sağlam raporu alması lazım. Bu kişi 2016 yılından beri psikiyatride tedavi görüyor. Peki buna sağlam raporunu kim verdi?" ifadesini kullandı.