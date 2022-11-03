Kılıçdaroğlu: Bay Kemal parayı bulup size getirecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'dan gençlere seslendi.

"Boşverin siz siyasetin kısır tartışmalarını. Onları biz siyasiler yapmaya devam edeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Aynı zamanda evreni değiştirmek için de elimden geleni yapacağım. Beraber yapacağız. Ayrıca ürettiklerinizi satacaksınız. Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz, kalkındıracaksınız. Kendi emeğinizle yapacaksınız bütün bunları. Emeğiniz para edecek. Çünkü hiçbirinizin yeri sokaklar değil hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da Bay Kemal size kesinlikle bulacak. Müsterih olun" ifadesini kullandı.