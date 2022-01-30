Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Esenler İlçe Başkanlığı Üye Katılım Töreni'nde konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisi olacak, fakirin partisi, fukaranın partisi, yoksulun partisi olacak. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inancından ötürü, kimliğinden ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmeyecek. Herkesi kucaklayacağız, herkesle beraber yaşayacağız. Herkesin sorunu benim sorunummuş gibi üzerinde duracağız ve o sorunu çözmeye çalışacağız. Hiç kimseye tepeden bakmayacağız, hiç kimsenin derdini anlatırken lafını ağzına tıkamayacağız ve herkesin yoldaşı olacağız" dedi.

Partisinin geçmişte hatalarının olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisinin geçmişte hiç kusuru olmadı mı, kabahati olmadı mı? Oldu efendim. Kabahati de oldu, kusuru da oldu. Biz getirdik, ne yaptık, başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Senin başka derdin yok mu kardeşim? Bak bakalım o başörtülü kadına işi var mı, gücü var mı, evinde yemeği var mı, yiyeceği var mı, karnı doyuyor mu? Siyasetin konusu bu, buraya siyaseti getireceğiz" diye konuştu.