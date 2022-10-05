Kılıçdaroğlu 'başörtüsü' açıklamasını AKP içinden mi aldı? 'Sızma var' krizi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışını AKP’nin bu yönde bir çalışma yürüttüğü iddialarını duyması üzerine yaptığını iddia etti.

Hürriyet yazarının bugünkü köşesinde yer alan “Bir sızma mı var?” başlıklı yazısı şöyle:

"Kulağıma gelen bir kulisi aktarmak istiyorum. Son dönemlerde başörtüsüyle ilgili iki olay yaşandı. Biri Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, yayınladığı bir iç emirle başörtüsüne yasak getirdi. İstanbul’da ise üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, staj için yönlendirildiği koleje, başörtülü olduğu gerekçesiyle kabul edilmemişti. Bu iki gelişme üzerine AK Parti’de, başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemeyi güvence altına almak için bir düzenleme yapalım arayışı başladı. AK Parti yetkililerinin bir kısmı, “Yasal düzenlemeye gerek yok. Başınızı açacaksınız diye bir düzenleme yapılması doğru olmadığı gibi başınızı örtebileceksiniz diye düzenleme yapılmasına da gerek yoktur” görüşünü savundu. Bazı üyeler ise yasal düzenlemenin gerekli olduğu görüşünde ısrar etti.

Kılıçdaroğlu’nun, AK Parti’de bu yönde bir çalışma yürütüldüğü yönünde bir istihbarat alması üzerine gece yarısı bu açıklamayı yaptığı söyleniyor."