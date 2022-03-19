Kılıçdaroğlu: Ayette de buyrulduğu üzere devletin dini adalettir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmalı Belediyesi'nin İstanbul'da düzenlediği "Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Konferansı"na katıldı. Konferansa Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, milletvekilleri ve çok sayıda ilahiyatçı katıldı.
Kılıçdaroğlu, "Elmalılı’nın, ‘Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adalet ile hükmetmenizi emretmedir’ şeklinde Türkçe'ye aktardığı ayette de buyrulduğu üzere devletin dini adalettir. Devlet, işin ehline verildiği, işi ehline verenlerce yönetildiği ve sonuç olarak adalet ile hükmedildiği zaman bir vasfa kavuşmuş olur. Aksi halde ideal bir devlet yönetiminden söz edemeyiz" dedi.
'Cumhuriyetimizin kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş saygın bir din alimi'
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: