Kılıçdaroğlu: Ayette de buyrulduğu üzere devletin dini adalettir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmalı Belediyesi'nin İstanbul'da düzenlediği "Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Konferansı"na katıldı. Konferansa Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, milletvekilleri ve çok sayıda ilahiyatçı katıldı.

Kılıçdaroğlu, "Elmalılı’nın, ‘Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adalet ile hükmetmenizi emretmedir’ şeklinde Türkçe'ye aktardığı ayette de buyrulduğu üzere devletin dini adalettir. Devlet, işin ehline verildiği, işi ehline verenlerce yönetildiği ve sonuç olarak adalet ile hükmedildiği zaman bir vasfa kavuşmuş olur. Aksi halde ideal bir devlet yönetiminden söz edemeyiz" dedi.

'Cumhuriyetimizin kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş saygın bir din alimi'

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Elmalılı Hamdi Yazır anısına düzenlenen bu akademik toplantıda sizlere hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu toplantıya beni davet eden, başta Elmalı Belediyesi olmak üzere konferansın tertip heyetine de şükranlarımı sunuyorum. Bu ve benzeri toplantıların, Türkiye’nin huzurlu geleceğine eşsiz katkılar yapacağına duyduğum inançla tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben merhum Yazır’ın yaşamından ziyade kendisinin, başta ‘Hak Dini Kuran Dili’ eseri olmak üzere tüm eserleri ışığında Türkiye’nin temel problemlerine, ilahiyat penceresinden nasıl bakılabileceğine dair naçizane görüşlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Osmanlı'nın son devrinde yetişmiş ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş saygın bir din alimi olan Elmalılı, kendini Kuran’ı anlamaya ve açıklamaya adamıştır. Bu adanmışlığın haklı bir sonucu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 21 Şubat 1925 tarihli oturumunda kabul edilen Türkçe Kuran-ı Kerim tefsirinin hazırlanması kararının ardından kapısı çalınan ilk isim olmuştur.

'Devletin dini adalettir'

Hak diyoruz, hukuk diyoruz, adalet diyoruz. Peki, Elmalılı ne diyor? Elmalılı’nın kadılık makamına tayin edilecek kişinin hür olması şartına ilişkin önemli bir değerlendirmesi vardır. Elmalılı’nın kadıların hür olması şartına yaptığı özel vurgu, sadece köle ve köle sahibi arasındaki ilişkiye dair değildir. Elmalılı’nın vurgusu, kadıların yani yargı makamında oturanların dış etkilere karşı koyacak niteliklere sahip olması şartını da kapsamaktadır. Bu haliyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile yargı dağıtanların bağımsızlığı ve tarafsızlığı toplumsal adalet ve huzurumuz için bir zorunluluktur.

Çünkü Elmalılı’nın, ‘Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adalet ile hükmetmenizi emretmedir’ şeklinde Türkçeye aktardığı ayette de buyrulduğu üzere devletin dini adalettir. Devlet, işin ehline verildiği, işi ehline verenlerce yönetildiği ve sonuç olarak adalet ile hükmedildiği zaman bir vasfa kavuşmuş olur. Aksi halde ideal bir devlet yönetiminde söz edemeyiz. Eski Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Bardakoğlu’nun da ifade ettiği üzere, ‘Din açısından önemli olan adalettir, hakkın doğrunun egemenliğidir. Bir ülkede zulmün, haksızlığın, eşitsizliğin, kayırmacılığın, keyfiliğin değil hukukun üstünlüğü, açıklık, eşitlik ve şeffaflığın hâkim olması, vatandaşların onur ve haklarının korunması sadece beşerî değil aynı zamanda dini bir zorunluluktur.’

'Bu çabaya katkı veren tüm din alimlerimize şükranlarımızı sunuyorum'

Büyük İslam bilgini Elmalılı Hamdi Yazır’ın bir diğer önemli mesajı da şudur: ‘Bir toplumda hurafelerin yayılmasını engellemenin yolu ilahi kelamın her çağda yorumlanmasıdır. Çünkü insan yüce Allah’ın mesajını her döneme hitap eden, evrensel mesajlar olarak ancak yorum gücüyle kavrayabilir.’ Bütün zorlukları aşacağımıza duyduğum inançla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dinimizin doğru anlaşılması konusunda içtenlikle çaba harcayan Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarını rahmetle anıyor, Elmalılı Hamdi Yazır’ın şahsında bu çabaya katkı veren tüm din alimlerimize şükranlarımızı sunuyorum." (ANKA)