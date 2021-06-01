Ayasofya Camisi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende Mustafa Kemal Atatürk'e "lanet okunması" sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Ayasofya'yı Atatürk'e hakaret etmek için mi açtınız? Atatürk hayatını bu millet için vermiş bir kişi. O meczup acaba İstanbul'un işgalini biliyor mu? O meczup, Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul işgal altındayken Dolmabahçe'nin önünde yabancılara ait savaş gemilerini gördüğü zaman 'geldikleri gibi gidecekler' dediğini biliyor mu acaba?" derken, "Bu meczup kişi acaba Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda ilk kurşunu atan Sütçü İmam'ı ve ne söylediğini biliyor mu acaba? Söyleyeyim, 'Her kim ki Mustafa Kemal ve Kuvayi-i Milliye aleyhine fetva verip, düşmanlık yapar bilin ki onların damarlarında kafir kanı vardır' diyor" ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın cami yapılmasına destek vermişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayasofya’nın ibadete açılması tartışmasının sürdüğü dönemde, Erdoğan'ın imzalayacağı bir kararnameyle bunun mümkün olacağını, ibadete açılması durumunda da itiraz etmeyeceklerini söylemişti.

Kılıçdaroğlu, "Otursun, hemen kararnameyi imzalasın. Resmi gazetede ilan etsin. Ayasofya'yı da ibadete açsın. Bu kadar basit. Bu kadar basit olan bir olayı, kendisi açısından bu kadar basit olan bir olayı dünyanın gündemine getirmenin hiçbir mantığı yok yani" demişti.