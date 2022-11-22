Kılıçdaroğlu: Ayakkabı numaralarına kadar biliyorsanız sınırdan nasıl geçti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu.

Taksim’deki saldırıya değinen Kılıçdaroğlu, "Terörist sınırdan nasıl geçti, kim geçirdi, nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırları yol geçen hanına dönüyor? Sınırda gerekli önlemleri almazsanız teröristlere kapıyı aralamış olursunuz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Beyoğlu'nda bombalar patlatıldı. İnsanlar hayatını kaybetti. Hemen yakaladı güvenlik güçleri ama asıl soruyu daha sormadık. Bu terörist sınırdan nasıl geçti? Kim geçirdi sınırdan? Nasıl oluyor bu? Bu topraklarda terör olmasın diye bağırıyorum, konuşuyorum. Sınırları neden kontrol etmiyorsunuz? Kim izin verdi bu teröristlere? Daha pek çok uyuyan hücre olduğu konuşuluyor. Yani teröristler aramızda geziyor. Ayakkabı numaralarına kadar biliyorsanız peki bu nasıl oldu? Önlem alacaksınız kardeşim! Siz önlem aldınız da biz karşı mı çıktık? Bu belaya karşı ciddi önlemler alın diyoruz.

Uyuşturucu teröristleri de var aramızda. Yüz binleri zehirliyorlar. Onların teröristten ne farkı var? Tonlarca uyuşturucu bu ülkeye nasıl gidiyor? Devleti yöneten birisi uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirir mi Allah aşkına! Türkiye öyle bir noktaya geldi ki uyuşturucu baronlarının hesaplaştığı ülkeye döndü.

'Ecevit iktidarı teslim ettiğinde terör bitmişti'

Terör konusunda birbirimizi suçlamamız değil akılcı politikalar üretmemiz lazım. Bugüne kadar doğru dürüst akılcı politikalar üretilmedi. Rahmetli Ecevit iktidarı teslim ettiğinde terör bitmişti zaten. Nasıl oldu da bu kadar yeniden dallandı budaklandı? terörle mücadele ediyorum acaba buradan oy devşirebilir miyim. bu iş oy işi değil öyle bakarsanız çözemezdiniz. bu bir ,insanlık suçuyla ilgili bir iş. o kadar büyük açmazlarla karşı karşıyayız ki çözülmesi lazım bunların.

Geçmişte iktidar veya MHP’ye oy vermiş kardeşlerim olabilir. O kardeşlerime bir şey diyorum, Türkiye’nin bu gidişinden memnun değilseniz, sandığa gittiğinizde oyunuzun rengini değiştirmek zorundasınız. Kendiniz için değil, evlatlarınız için, Türkiye için değiştirmek zorundasınız.

'Kemerköy’de üç beş kişi kazanacak diye hesap yapıyorlar'

Gidiyorsunuz İstanbul’da Kemerköy’de büyük bir alanı imara açıyorsunuz. Niye kardeşim? Bu İstanbul’dan hala ama hala intikam almaktan vazgeçmediniz mi ya! Ranttan vazgeçmediniz mi ya! Para gözünüzü doyurmadı mı ya! Rant, rant, rant nereye kadar? Bu kadar parayı mezara götürmeyeceksiniz. Kefenle gideceğiz. İstanbulluya acıyın. Yeşil alan yapmak için çaba harcanıyor. Hala vermişler müteahhitlere orayı imara açacaklar. Niçin? çok pahalı daireler olacak. Az kaldı iktidar olduğumuzda ben onlara göstereceğiz! Dünya kadar sorun var, üç beş kişi kazanacak diye bunun hesabını yapıyorlar. Ya o üç beş kişinin de Allah belasını versin ya. Ağaca kıymayın ya!

Öğretmenlerin tamamını yasa çıkararak ayrıcalıkla hale getireceğiz. Bir öğretmen intihar etmeden önce hazırladığı bir mektup; Feyzullah Yar. Şikâyet ediyor 7. kattan atlıyor. Bir öğretmeni bu hale düşürmek 21. Yüzyılın Türkiye’sine yakışır mı? Çocuğunu okula gönderen hiçbir aile eğitimden memnun değil. Bunu düzelteceğiz."