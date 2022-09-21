'Kılıçdaroğlu artık dönülmez bir yolda, aday olmak zorunda'

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı adaylığı için artık dönülmez bir yolda olduğu” görüşünü dile getirdi.

Turan, bugünkü köşe yazısında CHP liderinin "aday olmak zorunda olduğunu" söyledi:

"İktidarın “Bay Kemal” diye aklı sıra hafife aldığı Kılıçdaroğlu'nun, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini düşünüyorum. Süreç olgunlaştı ve CHP lideri artık dönülmez bir yola girdi. Aday olmak zorunda… “6'lı Masa”dan böyle bir karar çıkar mı? Bunu bilmiyoruz ama ben liderlere mutlaka sağduyunun hakim olacağını düşünüyorum."

'Taze kan Kılıçdaroğlu’dur'

"Türkiye'nin problemleri artık kangrenleşti, çözülemez hale geldi! Mevcut iktidarın devasa sorunların altından kalkması neredeyse imkansız! Halkımız aklını kullanıp doğru seçim yapmazsa, dipsiz bir kuyuya düşecek, belki 20 yıl daha o karanlık kuyudan çıkmaya çalışacağız. Ülke yönetimine artık taze kan gerekiyor… Aranan bu taze kan bence Kılıçdaroğlu'dur."