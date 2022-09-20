CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'ın yerel kanalı Kanal 23’te açıklamalarda bulundu.

Her partinin 41 ilde kendi logosuyla seçime girmek zorunda olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "İttifak yapılırsa 41 ilin dışındaki yerlerde yapılacak, bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Buna tek başına CHP karar veremez, 6 parti lideri bir araya geleceğiz. Belki bir parti 81 ilde seçime gireceğim kendi logomla diyecek, saygı duyacağız. Üç parti der ki biz birlikte gireceğiz, 10 ilde böyle, 5 ilde şöyle. Bunun çalışması yapılmalı, hangi ilde hangi logo olacak" dedi.

Belli yerlerde yüksek oyu olan partinin logosu altında CHP'lilerin de listeye girebileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, çalışmaların sürdüğünü dile getirdi, amacın parlamentoda çoğunluğu sağlamak olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Allah nasip ederse iktidar olacağız, Elazığlı bir bakan olacak parlamentoda" dedi.