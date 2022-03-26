Kılıçdaroğlu Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Amirallere Suikast" adı altındaki düzemece soruşturmada hedef alınan ve intihara sürüklenen Yarbay Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar’ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardındanaçıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Balyoz Kumpası’nda kaybettiğimiz Ali Tatar’ın sevgili eşini ziyaret ettim. Bir haksızlık var. Aile acıları hala yaşıyor. Ergenekon, Balyoz kumpaslarıyla çok sayıda askerimiz gözaltına alındı, büyük acılar yaşandı. Aileleri büyük acılar yaşadılar” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Devletimizin, askerimizle önce bir helalleşmesi lazım. Yapılan hataları bir şekliyle telafi etmesi lazım. Bu acıları çektirenleri, devletin kadrolarına kimler yerleştirdi? Bunun da bilinmesi lazım. Devletin kadrolarına yerleştirenler acaba bugün bir vicdan azabı çekiyorlar mı? Bunu da oturup kendi vicdanlarında sorgulamaları lazım. Daha da önemlisi bunlar hala aramızda geziyorlar” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, “Buradan bütün milletime söz veriyorum. Bu acıların tamamını telafi edeceğiz. Bedellerini de bu acıları çektirenlerden alacağız. Ve yine milletime söz veriyorum. Bu acıları çektirenlerin burunlardan fitil fitil getireceğiz. Yeter artık diyoruz. Bu ülke bu kadar acılara niye katlansın? Ülkeyi yönetenler acı üretmemeli. Ülkeyi yönetenler bu ülkeye sevgiyi, hoşgörüyü getirmeli. Eğer biz bunu yapabilirsek, ki yapacağız, yapmakta kararlıyız, Bir şekliyle bu sorunları çözeceğiz. Askerimizle de oturup helalleşeceğiz” diye konuştu.