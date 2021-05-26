Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisiyle görüştü

CHP'den yapılan açıklamaya göre partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile parti genel merkezinde görüştü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. Görüşmenin detaylarına ilişkin iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.