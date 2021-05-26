Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisiyle görüştü

CHP'den yapılan açıklamaya göre partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile parti genel merkezinde görüştü.
Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. Görüşmenin detaylarına ilişkin iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. pic.twitter.com/tiUFCtC1NE— CHP Fotoğraf Servisi 🇹🇷 (@CHPfotograf) May 26, 2021