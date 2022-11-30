Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta 'ekonomi kadrosunu' açıklayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık Cumartesi günü partisinin ekonomi politikalarını ve bu politikaları oluşturan kadrosunu açıklayacak.

DW Türkçe'nin haberine göre, CHP'li yetkililer, Cumartesi günü "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlığıyla açıklanacak olan ekonomi yol haritasının, Türkiye'nin beş önemli sorununa 13 çözüm maddesi öneren bir beyanname olduğunu ve üç yıldır üzerinde çalışıldığını belirtti. Bu arada uzun süredir devam eden bu çalışma için sadece CHP'nin ekonomi kurmaylarının değil alanında uzman ekonomistlerin ve uzmanların da hazırlıkların içinde olduğu kaydediliyor.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek olan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından, Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kadrosundan isimlerin bazıları da sunumlar yapacak. CHP'nin ekonomi kurmayları Faik Öztrak ile Selin Sayek Böke'nin yapısal reformlar ve yeşil ekonomi ile ilgili sunuş yapmaları planlanıyor.

Acemoğlu da konuşma yapacak

Ayrıca İktisatçı Daron Acemoğlu da video konferans yoluyla bir konuşma yapacak.

Etkinliğe katılacak dikkat çeken isimlerden bir diğeri de ABD'li yazar ve eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in danışmanı Jeremy Rifkin.

Buna ek olarak Türkiye'de ekonomi dünyasındaki önemli isimlerden Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, TCMB eski baş ekonomisti Hakan Kara ile Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Refet Gürkaynak da bu çalışmayı hazırlayan ekibin içindeki isimlerden.

Etkinlikte söz alarak yoksulluk ile ilgili sunum yapacak olan isim ise CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo olacak.

Ekonomide kadro hareketi

DW Türkçe'nin CHP'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre "Kılıçdaroğlu'nun ekonomi alanında bu isimleri etrafında toplaması gerek kendisinin gerekse altılı masanın iktidara gelmeye yönelik iddiasını" ortaya koyacak.

CHP'nin yanı sıra altılı masanın diğer partilerinin de ekonomi politikalarını açıkladığına dikkat çeken kaynaklar, "tüm bu ekonomi beyannamelerinin daha sonra bir havuzda toplanarak ortaklaştırılacağını ve altımı masanın Cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi içine gireceğini" belirtiyorlar.

Ankara'da siyaset kulislerinde 3 Aralık toplantısı ekonomi ağırlıklı olmakla birlikte aynı zamanda "Kılıçdaroğlu'nun adaylığa bir adım daha yaklaştığı" yorumları yapılıyor ve bir çeşit siyasi manifesto olarak değerlendiriliyor.

Bu adımın ardından Aralık ayı sonuna kadar ya da en geç Ocak ayı başında altılı masanın ortak seçim beyannamesinin hazır olması beklenirken adayın gayri resmi şekilde kesinleşmesinin Ocak'ta olabileceği, resmen açıklanması için ise Şubat ayını bulabileceği konuşuluyor. (AA)