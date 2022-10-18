Kılıçdaroğlu: 29. Madde'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından başlıklar şöyle:
- Sansür yasası kabul edildi. 29. maddeyi yürütmeyi durdurma talebiyle AYM’ye gideceğiz, ardından da yasanın tamamı ile ilgili AYM’ye gideceğiz. Bu kanun çıksa da çıkmasa da Türkiye bir otoriter yönetimle karşı karşıyadır. Ya anayasa kararını uygulamıyorum diyor. Daha ne yapacaksınız. Geçmişte AKP ve MHP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, dur demeyecek misiniz, adalet istemeyecek misiniz? Bakın kanun yürürlükte değildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş’ı Meclis’e almadılar. Kendisiyle ilgili bir kanun görüşülüyor, Meclis’e gelmesi bundan daha doğal ne olabilir? Sokmuyorlar içeri. Kanun mu vardı? Hayır. Dayatma kültürü. Girmeyecekler içeri diyorlar.
- Biri AYM’ye atandı Erdoğan tarafından. İki kişinin yemin törenine gitmedim. O iki Anayasa Mahkemesi’ne layık değildir. Eğer o iki kişi gücünü Erdoğan’dan alıp ve onun isteğiyle atandıysa, ki atandığını biliyoruz, o zaman AYM’de hâkimlik yapamazlar. Çünkü Saray karşısında bağımsız duramazlar. Makamını Saray'a borçlu olan yargıç Türkiye ve adalet için en tehlikeli olan kişidir.
- Erdoğan'a bir şey hatırlatmak isterim. Eski Malezya Başbakanı Najip Razak. Başbakan olduktan sonra bir uluslararası toplantıda 'Malezya'da internete asla sansür uygulanmayacaktır' diye bir açıklama yapıyor. 2015 yılında Malezya Varlık Fonu'ndan başbakanın hesabına 700 milyon dolar para aktarıldığı ortaya çıkıyor. Bunun üzerine haber yapıyor, ardında erişim yasakları geliyor. Yalan haberlere karşı kanun diye bir kanun sevk etti. Meclis'te kabul edildi. Aynı bizdeki gibi sansür yasası kabul edildi. 2018'de seçimleri bu adam kaybetti sonra yargılandı ve mahkum oldu. Adalet ağır yürüse de, görmesi görmese de mutlaka hedefini bulacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.
- ABD'ye gittim. Her kafadan bir ses 'Aman şimdi gidilir mi?', 'Senin aleyhinde kullanırlar bunu' diye. Ya arkadaş önce 'Niye gideceksin' diye soracaksın. Dünya değişiyor. Değişen dünyayı izlemeniz lazım. Bilim, teknoloji olağanüstü değişimler var. Eğer siz ülkeyi yönetmeye talipseniz, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneteceğim diyorsanız sizin bir vizyonunuz, bir hedefiniz ve bir hayaliniz olması lazım. Bunların vizyonu cebim nasıl dolar vizyonu. Benim vizyonum vatandaşın cebi nasıl dolar vizyonu.
- Bilimi ve teknolojiyi göz ardı eden hiçbir devlet büyüyemez ve gelişemez. Bilim devrimi yaşıyoruz. Bilim ekonomisi çağındayız. Erdoğan ve Bahçeli 'Bilim ekonomisi' kavramını ilk kez benden duyuyorlardır. IMT'ye gittim. Dünyanın bir numaralı üniversitesine gidip, devrimsel teknolojileri görmek neredeyse suç oldu. Bilimle iş dünyası arasındaki ilişkiyi gördüm.