Kılıçdaroğlu 28 Şubat’ta fişlendiğine ilişkin davada tazminat kazandı

HalkTV yazarı ve gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Şubat’ta fişlendiğine ilişkin açtığı davada 50 bin TL tazminat kazandığını yazdı.

Saymaz yazısında “Hayatın cilvesine bakın ki, tazminatı Cumhurbaşkanlığı ödeyecek” dedi ve davaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Kılıçdaroğlu’nun fişlendiğini ilk duyuran, FETÖ nedeniyle kapatılan Bugün gazetesi oldu. Bugün de 15 Nisan 2008’de yayınlanan “Batı Çalışma Grubu CHP’li Kılıçdaroğlu’nu da fişlemiş” başlıklı haberde, o tarihte SSK Genel Müdürü koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu’nun Kürtçü-bölücü olduğu ve örgüt üyelerini kritik noktalara yerleştirdiği yönünde iftiralara yer verildi.

Kılıçdaroğlu, haberden ötürü gazeteye Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, üzerinde ‘Gizli’ kaşesi bulunan fişleme raporunu 2009’da mahkemeye gönderdi. Rapor 28 Şubat kararlarının hayata geçirilmesini sağlamak için oluşturulan Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Değerlendirme Merkezi’nin arşivinden çıkmıştı. Hal böyle olunca Kılıçdaroğlu, Başbakanlık aleyhine Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde tazminat davası açtı. Başbakanlık, ‘raporun kim tarafından hazırlandığının, hazırlattırıldığının, asıllarının nerede olduğunun, Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Değerlendirme Merkezi’ne ne şekilde intikal ettirildiğinin bilinmediğini, rapora dayalı hiçbir işlem tesis edilmediğini ve eylemde bulunulmadığını’ bildirdi.

Ankara 1. İdare Mahkemesi, 2012’de tazminat isteğini reddetti. Ancak Danıştay 10. Dairesi 2014’te Kılıçdaroğlu’nun itirazını haklı bulup kararı bozdu. Dava 2018’de Ankara 1. İdare Mahkemesi’ne yeniden geldi. Mahkeme ilk kararında ısrar etti ve dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na gitti. Kurul 2019’da Kılıçdaroğlu’nun mağdur edildiği sonucuna vardı. Cumhurbaşkanlığının yaptığı karar düzeltme başvurusu 20 Mayıs 2021’de reddedildi. Ankara 1. İdare Mahkemesi, üçüncü kez önüne gelen dosyada 29 Aralık 2021’de Kılıçdaroğlu’nu haklı buldu. Daire’nin görüşü doğrultusunda Kılıçdaroğlu’na 50 bin TL’lik manevi tazminatın 20 Nisan 2009’dan itibaren faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.”

Saymaz, Kılıçdaroğlu’nun 28 Şubat’ın mağduru olduğu kesinlik kazanırken, bu fişlemenin kimler tarafından hazırlandığının belirsizliğini koruduğunu ifade etti.