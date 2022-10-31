Kılıçdaroğlu '21. Yüzyılda Milliyetçilik' toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da dün düzenlenen “21. Yüzyılda Milliyetçilik” toplantısına katıldı.

ANKA'nın haberine göre CHP Genel Başkanı dün Ankara’da Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda "Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" ve "milliyetçi kanaat önderleri" ile buluştu.

Yaklaşık 600 kişinin katıldığı bilgisi verilen toplantıda Prof. Dr. Orhan Arslan, Kılıçdaroğlu’na imzalı kitabını hediye etti.

Toplantıya; CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Genel Başkan Danışmanı Ahmet Nazif Yücel, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın katıldığı bildirildi.