Kılıçdaroğlu: 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de hesap vermeye mecburdur

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

12 Eylül askeri darbesinin yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasp eden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız. 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasp eden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz!”

Haber

CHP'den 12 Eylül açıklaması: 'Kenan Evren ne yaptıysa aynısını Erdoğan yönetimi yapıyor'