Kılıçdaroğlu: 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de hesap vermeye mecburdur

12 Eylül askeri darbesinin yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasp eden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız. 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasp eden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz!”