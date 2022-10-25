Kılıç ve satırla sokaktakileri tehdit eden avukat adliyeye sevk edildi

İstanbul Kartaltepe Mahallesi'nde 20 Ekim Perşembe günü meydana gelen olaya göre avukat Levent Dağlaroğlu elinde kılıç ve satırla bağırıp, etrafa küfürler etti.
Avukat Dağlaroğlu daha sonra meslektaşı Ramazan Erdoğan’a saldırdıktan sonra sokaktaki insanlara da saldırdı. Olay üzerine gözaltına alınan avukat Dağlaroğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
DHA'nın haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinin ardından avukat Levent Dağlaroğlu tekrar gözaltına alındı.
Avukat Dağlaroğlu emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.