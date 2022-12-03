Kiev'deki 'Banksy duvar resmi' çalınmıştı: 8 kişi gözaltında

Bölge polis şefi Andriy Nebıtov Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'e ait olduğ belirtilen Kiev bölgesinde bir duvar resmini çalmasıyla ilgili sekiz kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Nebıtov, Telegram'da "Duvardan Banksy duvar resmini kesen fail grubu polis tarafından tespit edildi" derken olaya karışan sekiz kişinin bulunduğunu kaydetti.

Gözaltına alınanların yaşları 27 ila 60 arasında değişen Kiev ve Çerkassi sakinleri olduğunu söyleyen polis şefi, duvar resminin Buça'daki bir polis merkezine götürüldüğünü de sözlerine ekledi.

Bu haftanın başlarında Ukrayna medyası, Kiev bölgesindeki Hostomel şehrinde bir Banksy duvar resminin duvardan kesildiğini bildirmişti.

Kasım ayında, gerçek kimliği belli olmayan 'Banksy', Kiev dışında yapılmış çalışmalara ait bir dizi fotoğraf ve video yayınladı. Banksy duvar resminin süslediği yerler arasında yer alan Borodianka'nın bir köyünün yetkilileri, buranın kültürel miras listesine alınması için işlem başlattı.