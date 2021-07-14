Kiev’de SSCB döneminden binanın yıkılıp AVM yapılmasına karşı halkın direnişi sonuç verdi

Ukrayna'nın Çiçekleri adlı Kiev'de 49 Siçovih Striltsiv Caddesi'nde bulunan modernist binanın geçtiğimiz ay yıkımı söz konusu olmuştu. Binanın geçtiğimiz gün yıkımı başlarken Kievlilerin iş makinelerine engel olması sonucunda yıkım durduruldu.

İçerisinde çiçekçi dükkânları ve seralar bulunan botanik binası Ukrayna Halk Mimarı Mikola Levçuk tarafından tasarlanmıştı. Kyivproekt mimarları arasında ilan edilen 1979 yarışmasını kazanı olan proje, tamamlanmasının ardından Ukrayna Mimarlar Birliği'nin 1986 "yılın binası" ödülünü kazandı.

1985’ten 2000'li yıllara kadar, bina, Kiev'deki en büyük botanik merkezine ek olarak, bir sera, sergi salonu, araştırma üssü, kültürel ve eğitim çalışmaları için odalar, “çiçek evleri”, idari ve depolama tesisleri barındırıyor.

Karşı devrimden sonra özelleştirme furyaları sırasında binanın mülkiyetine konan kişi binayı yıkıp “kapalı otoparklı, AVM ve bir ofis merkezi” inşası projesini duyurmuştu.

Binanın iç cephesi

Yıkım haberinin ardından Kiev sakinleri yıkıma karşı nöbetlerine başlamış ve binanın önünde birden fazla eylem düzenlemişti.

Haziran’ın sonunda binanın sahibi, evin ana cephesini ören 30 yıllık üzüm salkımlarını kesti ve orijinal avizeler ve vitraylar dahil olmak üzere binanın içini sökmeye başladı. 6 Temmuz’daysa, Kievliler AVM ve ofis merkezi inşa etmek yerine modernist binanın restorasyonunu talep ettiği bir miting düzenlendi.

Binanın ilk kamu hizmetine açıldığı yıllar

Kiev sakinleri binanın yıkılıp yerine AVM yapılmasının caddenin tarihi dokusunu yok edeceğine dikkat çekti. Kent sakinleri, "Ukrayna Çiçekleri" binasına Ukrayna Kültür Bakanlığı ve Kiev Şehir Devlet İdaresi Kültürel Miras Dairesi'nden bir mimari anıtın koruma statüsü verilmesi gerektiği talebiyle bu ay bir dizi miting düzenledi.

12 Temmuz 2021'de müteahhit, dozerlerle Ukrayna Çiçekleri’nin ana cephesini sökmeye başlarken bu adım Kievliler tarafından öfkeyle karşılandı. Bölge halkı inşaat alanının etrafındaki çitleri sökerken binanın çatısına çıkarak yıkımı durdurdu.

Aynı gün Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkaçenko, binaya koruma statüsü verilmesi ve Ukrayna'nın Çiçekleri’nin yıkımına son verilmesi gerektiğini belirterek Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitsçko'yu göreve çağırdı.

Bölge halkının direnişi sonucunda dün Kiev'in Şevçenkivski Bölge Mahkemesi binaya el koydu ve ön soruşturma sırasında herhangi bir yıkım işi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Konuya ilişkin eylemciler bina hakkında koruma kararı ilan edilip restorasyon başlayana kadar direnişlerini devam ettireceklerini belirttiler. Öte yandan müteahhitin bölgede hâlâ yıkım ekipmanlarını tuttuğu belirtildi.

Yıkıma karşı Kievliler bir araya gelmişti

Direnişçiler tüm yıkım ekipleri ekipmanın geri çekilmesini beklediklerini belirtirken Ukrayna Çiçekleri, bir mimari anıt statüsü alana kadar gece-gündüz 49 Siçovykh Striltsiv'da nöbetlerini sürdüreceklerini belirtti.