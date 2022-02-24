Kiev'de patlama sesleri: Rus helikopterleri Kiev yakınlarında

Kiev'e bağlı Hostomel kasabasına Rus helikopteri tarafından saldırı ve operasyon düzenlendiği belirtiliyor.
Operasyon sırasında bir helikopterin hasar aldığı belirtilirken, Ukrayna sınır muhafızları "Rus helikopterleri Kiev yakınlarındaki askeri havalanına saldırdı" bilgisini geçti.
Öte yandan Kiev'den patlama sesleri geldiği öne sürülüyor.
Kiev'de patlama sesleri: Rus helikopterleri Kiev yakınlarındahttps://t.co/pyiTvYKgRf pic.twitter.com/ia6Hne8FnA— soL Haber (@solhaberportali) February 24, 2022