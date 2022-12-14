Kiev'de patlama sesleri: 'İHA'lar düşürüldü'

Ukrayna başkenti Kiev'in merkezinde bulunan bir mahallede patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Olayı duyuran Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, patlamanın bir insansız hava aracı saldırısının ardından gerçekleştiğini düşündüklerini ifade etti.

Kliçko daha sonra yaptığı açıklamada kentte ve çevrede sabah saatlerinde İran yapımı olduğunu ileri sürdüğü 10 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi. Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kiev bölgesinde ve başkent üzerinde hava savunma güçleri toplam 10 Shahed insansız hava aracını düşürdü" ifadesini kullandı.

Kiev Belediyesi daha sonra Telegram kanalından yaptığı açıklamada düşürülen İHA sayısının 13'e çıktığını duyurdu.