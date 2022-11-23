Kiev'de füze saldırısı: 3 ölü, 11 yaralı

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rusya'nın Kiev'e düzenlenen saldırılar sonucunda 11 kişinin yaralandığını, biri çocuk 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kliçko, roket saldırılarından sonra Kiev'de aralarında 17 yaşında bir kızın da bulunduğu üç kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kiev metrosunda trenlerin 10 dakikalık aralıklarla çalışacağı duyuruldu.

Nükleer santraller kapatıldı: İnsanlar yakıt kuyruğunda

Bugünkü bombardıman sonra Ukrayna'nın kontrolü altındaki bölgedeki üç nükleer santralin de güç üniteleri kapatıldı. Ukrenergo, ülke genelinde acil durum kapatmalarının bir gün süreceğini söyledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı, bugün hava savunma kuvvetlerinin Ukrayna'ya atılan 70 füzeden 51'ini ve 5 kamikaze insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.

Öte yandan Kiev'de elektrik ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, bir benzin istasyonu önünde, jeneratörleri için yakıt almak uğruna kuyruklar oluşturdu.