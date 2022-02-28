Kiev'de büyük bir patlamanın gerçekleştiği canlı yayında yayınlandı. Şehirde sirenler çalmaya başladı.
Kiev'de büyük patlamahttps://t.co/uMPIMRBiZJ pic.twitter.com/989oVK39qk— soL Haber (@solhaberportali) February 28, 2022
Haber Merkezi
Kiev'de büyük patlama
Kiev'de büyük bir patlamanın gerçekleştiği canlı yayında görüntülendi.
Dış Haberler
Kiev'de büyük bir patlamanın gerçekleştiği canlı yayında yayınlandı. Şehirde sirenler çalmaya başladı.
Kiev'de büyük patlamahttps://t.co/uMPIMRBiZJ pic.twitter.com/989oVK39qk— soL Haber (@solhaberportali) February 28, 2022