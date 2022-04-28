Kiev Belediye Başkanı: Rus saldırısı sonucu kentte 2 patlama yaşandı

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rus güçlerin saldırısıyla Ukrayna başkentinde 2 patlama yaşandığını söyledi.

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Ukrayna başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitali Kliçko, Rus güçlerin saldırısı sonucunda başkent merkezinde 2 patlama yaşandığını duyurdu.

Kliçko, saldırı sonucunda kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair incelemelerin sürdüğünü söyledi.

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