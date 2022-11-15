Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Kente füze saldırıları düzenlendi, üç apartman isabet aldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rusya tarafından füze saldırıları düzenlendiği duyuruldu.

Haberi paylaşan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, üç apartmanın isabet aldığını belirtti.

Hava savunma sistemlerinin birkaç füzeyi de düşürdüğü söylendi.

Kliçko, füzelerin isabet ettiği konutlarda yangın çıktığını, bölgeye itfaiye, sağlık, kurtarma ekiplerinin gönderildiğini kaydetti.

Kiev'in ardından Harkiv ve Lviv kentlerinde de patlama sesleri duyuldu.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın füze saldırılarında en az bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı açıklama, Rusya'nın bugün tüm ülkede 85 füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısını hedef aldığını, gün içerisinde başka saldırılar beklediklerini söyledi.

Ukrayna'nın birçok bölgesindeki elektrik kesintileri yaşandığı bildiriliyor.



Rus füzelerinden birinin Kiev'de Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'na isabet ettiği iddia edildi.