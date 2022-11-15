Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Kente füze saldırıları düzenlendi, iki apartman isabet aldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırıları düzenlendiği duyuruldu.

Haberi paylaşan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, iki apartmanın isabet aldığını belirtti.

Hava savunma sistemlerinin birkaç füzeyi de düşürdüğü söylendi.

Kliçko, füzelerin isabet ettiği konutlarda yangın çıktığını, bölgeye itfaiye, sağlık, kurtarma ekiplerinin gönderildiğini kaydetti.

Kiev'in ardından Harkiv ve Lviv kentlerinde de patlama sesleri duyuldu.

Can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. (AA)