Kıdem tazminatında yıllık tavan tutar belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Kıdem tazminatında tavan tutar belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mali ve sosyal haklara ilişkin yayımladığı genelgeyle kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.
Haber Merkezi
Kıdem tazminatında yıllık tavan tutar belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.