Kıdem tazminatında tavan tutar belli oldu

Kıdem tazminatında yıllık tavan tutar belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.