Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavanını belirledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş oldu.

10 yıla 179 bin lira

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının değişmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da değişti. SGK brütü 17 bin 904 lira 62 kuruş üzerinde olan 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak.