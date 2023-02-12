Kıbrıs'ta yeni cumhurbaşkanı Hristodulidis oldu

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu, kesin olmayan resmi sonuçlara göre sağ seçmenin desteklediği bağımsız aday Nikos Hristodulidis kazandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu, oy verme işlemleri sona eren başkanlık seçimlerinin ikinci turunun kesin olmayan resmi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Nikos Hristodulidis, 204 bin 633 ile geçerli oyların yüzde 51,92'sini alarak seçimlerin galibi oldu.

İkinci tura kalan ve Emekçi Halkın İlerici Partisi'nin (AKEL) desteklediği bağımsız aday Andreas Mavroyannis ise 189 bin 592 oy ile yüzde 48,08'lik oranla yarışı Hristodulidis'in gerisinde tamamladı.

Hristodulidis, 2018-2022 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış, 2014-2018'de de Nikos Anastasiadis hükümetinin sözcülüğünü yürütmüştü.