Kıbrıs'ta seçim sonuçları belli oldu: Faşist parti oylarını neredeyse ikiye katladı

Kıbrıs'ta pazar günü gerçekleşen parlamento seçimlerinin sonuçları açıklanmaya başladı.

Gelen sonuçlara göre, faşist ELAM partisi, oylarını büyük oranda arttırdı.

Merkez sağ parti DISY yüzde 27,77 oranla birinci sırada yer alırken, AKEL partisi ikinci sırada yer aldı. Bu seçimlerde DISY yüzde 2,9, AKEL'se yüzde 3,3 oranında oy kaybederken, ELAM yüzde 6,78 oy oranına sahip olarak 2016'daki seçimlerden bu yana oylarını neredeyse ikiye katladı. DIPA partisiyse yüzde 6,1 oy oranına sahip oldu.

558 bin kayıtlı seçmenin yer aldığı seçimlerde 21 siyasi parti, 56 koltuklu parlamento için yarıştı. Seçimlere katılım oranı yüzde 65,73 oldu.