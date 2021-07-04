Kıbrıs'ta büyük orman yangını: 4 kişi ölü bulundu

Kıbrıs Cumhuriyeti arama kurtarma ekipleri, Pazar günü, bir hükümet bakanının ülke tarihindeki “en yıkıcı” yangın olarak adlandırdığı yangında dört kişinin cesetlerini buldu.

İçişleri Bakanı Nicos Nuris, Sivil Savunma gönüllülerinin Trodos sıradağlarının güney-orta kenarındaki Odou köyünün hemen dışında insan kalıntıları keşfettiklerini söyledi.

Nuris, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana hem maddi hem de can olarak ne yazık ki en yıkıcı yangını yaşıyoruz" dedi.

Ölenlerin Mısırlı işçiler olduğu tahmin ediliyor

Yetkililer, cesetlerin Cumartesi akşamı kaybolan dört Mısırlı işçiye ait olduğuna inanıyor. Nuris, Mısır'ın Kıbrıs büyükelçisini bilgilendirdiğini ve kalıntıların ülkelerine geri gönderilmesi için düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, yangını adadaki "benzeri görülmemiş bir trajedi" olarak nitelendirdi.

Nuris, Yunanistan ve İsrail uçaklarının Pazar günü ilerleyen saatlerde yangınla mücadele çabalarına 11 uçak ve helikoptere katılacağını söyledi.

Cumartesi öğleden sonra Arakapas köyünün dışında başlayan yangın, en az sekiz dağ köyünün boşaltılmasına neden oldu, birkaç evi yok etti ve şimdiye kadar 55 kilometrekarelik çam ormanı ve meyve bahçelerini yaktı.

Evlerinin alevler içinde yandığını gören umutsuz bölge sakinleri, yetkililerin yangınla mücadeleye yavaş yanıt vermelerine öfkelerini dile getirdiler.

Yangının vurduğu köyleri gezen Anastasiadis, ekinlerini ve mallarını kaybeden çiftçilere ve ev sahiplerine acil hükümet yardımı sözü verdi. Hükümetin yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine de yardım edeceğini söyledi. Anastasiadis'in konuştuğu Arakapa köyü sakinleri, bu sözlerin takipçisi olacaklarını söyledi.

Nuris, itfaiye uçakları ve yer ekiplerinin çabalarını Odou ve Vavatsinia köyleri arasındaki iki büyük yangın cephesine odakladığını söyledi. Yetkililerin alevleri söndürmede ilerleme kaydedecekleri konusunda "ihtiyatlı bir şekilde iyimser" olduklarını söyledi.

Anastasiadis, yangının "kısmen kontrol altına alındığını" söyledi, ancak günün ilerleyen saatlerinde kuvvetli rüzgarlar tekrar ortaya çıkarsa alevlerin tekrar yoğunlaşabilme riski var.

Nuris, evlerinden tahliye edilen 36 kişinin başkent Lefkoşa'daki otellere yerleştirildiğini, Melini köyü sakinlerine yiyecek ve su temin edildiğini söyledi.

70'e yakın itfaiye aracı, yedi buldozer ve 10 su tankeri seferber edildi. Çok sayıda gönüllü de itfaiye ekiplerine yardıma koştu. İngiltere'nin Kıbrıs'ta elinde bulundurduğu iki askeri üsse ait bir çift helikopter, yangının başlamasından bu yana kullanılıyor.

İki Yunan Canadair CL-415 uçağı yardım için Kıbrıs'a geldi. Bir Canadair teknik bir arıza nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı, ancak yerine bir başkası geldi. İki İsrail uçağı da gönderilirken, yetkililer iki İtalyan uçağının gelişiyle ilgili yanıt bekliyor.

Polis, 67 yaşındaki bir adamın kundaklama suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Mahkeme, yangının nedeninin soruşturulmasına yardımcı olmak için sekiz gün gözaltında tutulmasına karar verdi.

Anastasiadis yurttaşlarını "böyle bir yıkıma dikkatsizce veya kasten neden olanlara" dikkat etmeye çağırdı.