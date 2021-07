Kıbrıslı yazar Ahmet An Türkiye'ye alınmadı

Araştırmacı Yazar Dr. Ahmet Cavit An dün bugün gittiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan “giriş yasağı” olduğu gerekçesiyle Türkiye’ye alınmadan geri gönderildi.



Kanal Sim’e konuşan An, ablası ile birlikte İstanbul üzerinden İzmir’e transit gitmek için Ercan Havalimanı’ndan ayrıldığını, 06:20 uçağıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gittiğinde ise, pasaport kontrolünde, görevliler tarafından “G-82” gerekçe gösterilerek ülkeye alınmadığını söyledi.



Havalimanında görevli polis eşliğinde üzerinde Göç İdaresi yazan bir odaya alındığını söyleyen An, kendisine, hakkındaki kararın 2020 yılının Eylül ayında alındığının, detaylı bilginin de Kıbrıs’taki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden alınabileceğinin söylendiğini vurguladı.

Dr. Ahmet Cavit An, hakkındaki kararın geçen yıl eylül ayında alındığını ve “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir ay öncesine tekabül edilmesinin tesadüf olmadığını” ifade etti.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan An, “kararın Kıbrıslı aydın, muhalif ve barış yanlısı olanlara karşı olduğunu” belirtti ve “Seçim öncesi federasyon yanlılarını, çözüm yanlılarını, barış yanlılarını, Türkiye’nin buradaki işgaline karşıt olanları bir liste yapın dediler herhalde. Biz bunları korkutalım dediler. Böyle istediler. Onların bürokrasisi de böyle çalışır” dedi.

Bu kararın siyasal olduğun söyleyen An, 2003’te Türkiye’ye karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne açtığı davayı kazandığını hatırlattı.

Kuzey Kıbrıs’ın eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden, 6 Temmuz’da “güvenlik gerekçesi” denilerek Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan geri gönderildi.