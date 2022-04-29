Kıbrıslı gazeteci Şener Levent'e 'cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Kuzey Kıbrıs’ta yayımlanan Avrupa Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Şener Levent ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı davada bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 63’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararıyla önce bir yıl hapse mahkum edilen Levent'in cezası "iyi hal" gerekçesiyle 10 aya düşürülerek 9 bin lira adli para cezasına çevrildi.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Şener Levent bir kolaj haber nedeniyle Türkiye Büyükelçiliğinin şikayeti üzerine açılan davada yargılandığını ve beraat ettiğini söyledi. Aynı haber nedeniyle bu sefer Erdoğan’ın avukatları aracılığıyla yapılan şikayet üzerine yeniden yargılandığını belirten Şener bu davayı ve sonuçlarını tanımadıklarını açıkladık.

Kararın Kasım 2018'de verildiğini ancak kendisine daha iki gün önce tebliğ edildiğini söyleyen Levent, bu davanın kadük olduğunu aynı “suç”tan iki kez yargılama olamayacağını belirtti. Hiç katılmadığı, savunma vermediği bir davada iyi hal indiriminin de nasıl olduğunu da anlamadığını söyleyen Levent 9 bin liralık adli para cezasına ek olarak 5 bin 100 liralık da mahkeme ve avukat masrafının kendisinden talep edildiğini ekledi.