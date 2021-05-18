Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır savunma bakanları Lefkoşa'da görüşecek

Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır savunma bakanları, 19 Mayıs Çarşamba günü Lefkoşa'da üçlü toplantı gerçekleştirecek.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kıbrıs Savunma Bakanı Charalambos Petrides, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Panayiotopoulos ve Mısır Savunma Bakanı General Mohamed Zaki'nin gerçekleştirilecek üçlü görüşme sırasında Doğu Akdeniz bölgesindeki son gelişmeleri ve 3 ülke arasındaki savunma alanındaki işbirliğini ve bunun güçlendirilmesi konusunu ele alacakları belirtildi.

Perşembe günü de Yunanistan ve Mısır bakanları, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ile özel görüşmeler yapacak.

Öte yandan, 3 ülkenin heyetleri arasında ikili görüşmeler de gerçekleşecek.