KHK’li emekçilerin adalet nöbetine polis müdahalesi: 20’ye yakın gözaltı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK), Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesi talebiyle Ankara’da düzenlediği eyleme polis müdahale etti.

KESK, 10 yıldır devam eden KHK ihraçlarına karşı Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak “İşimizi Geri İstiyoruz” sloganıyla 24 saatlik nöbet başlatacağını duyurmuştu.

Eylemde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, ihraç edilen kamu emekçilerinin yalnızca işlerini kaybetmediğini, ailelerin dağıldığını ve birçok kişinin sağlık hakkına erişemediğini söyledi.

Karagöz, KESK üyelerinin iş güvencesini, barışı ve demokratik hakları savundukları için ihraç edildiklerini belirterek, “10 yılın sonunda bize hâlâ sefalet dayattıklarını görüyoruz. Yoktan gerekçelerle ihraç edilen arkadaşlarımızın adalet talebi için oturma eylemi gerçekleştireceğiz” dedi.

20’ye yakın kişi gözaltına alındı

Basın açıklamasının ardından yapılmak istenen oturma ve nöbet eylemine polis müdahale etti.

Müdahale sırasında KESK Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Erdal Karakuş, Bahadır Bedircioğlu ve Sema Pınar ile Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım ve Eğitim Sen MYK Üyesi İzzet İldeş’in de aralarında bulunduğu 20’ye yakın sendika yöneticisi, üye ve yurttaş gözaltına alındı.

Polis, KESK binasının girişine de barikat kurarak giriş ve çıkışları engelledi.

KESK tarafından müdahalenin ardından yapılan açıklamada, “OHAL’in fiilî olarak devam ettiği bir kez daha kanıtlandı” denildi.

Açıklamada, aradan geçen 10 yıla rağmen binlerce KESK üyesinin yargı süreçlerinin sürdüğü ve hukuksuz ihraçların sonuçlarının ortadan kaldırılmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Arkadaşlarımızın görevlerine iade edilmesi çağrısında bulunmak üzere yapmak istediğimiz nöbet eylemi polis zoru ve şiddetiyle engellenmek istenmektedir. Hak arama mücadelesi gözaltılarla, copla ve şiddetle susturulamaz. Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın.

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