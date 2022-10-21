Kevin Spacey'nin taciz davası sonuçlandı

ABD'li tiyatro ve sinema oyuncusu Kevin Spacey, hakkındaki cinsel saldırı davasında suçsuz bulundu.

Spacey, New York'ta görülen karar duruşmasında, "Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan Anthony Rapp'in iddialarının doğru olmadığına yemin ederken, ünlü aktörün avukatları da Rapp'in, müvekkillerinin eğlence sektöründeki başarısını kıskanarak "bir hikaye uydurduğunu" savundu.

Beş erkek ve altı kadından oluşan jüri, Spacey'nin Anthony Rapp'in iddialarından sorumlu tutulamayacağı yönünde karar verdi.

Mahkeme çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen 63 yaşındaki aktör, hızlı adımlarla aracına binerek uzaklaştı.

Spacey'nin avukatı Jennifer Keller, "Jüriye bu yanlış iddiaları gördüğü için çok minnettarım" dedi.

Anthony Rapp'in iddiası

Şimdilerde "Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan 51 yaşındaki Rapp, Spacey tarafından, 14 yaşındayken Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. (AA)