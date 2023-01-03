KESK üyesi kamu emekçileri: İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz

KESK üyesi kamu emekçileri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon sonrası ücretlerine yüzde 16,47 zam yapılacak olmasına tepki gösterdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, İzmir, Muğla ve Bursa’da yapılan açıklamalarda, TÜİK enflasyonunun gerçeği yansıtmadığını dile getiren kamu emekçileri, “Ne Memur Sen'in satış sözleşmesi ne TÜİK'in sahte enflasyonu, insanca yaşayacak ücret istiyoruz” dedi.

KESK İzmir Şubeler Platformu TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü, BES Bursa Şubesi TÜİK binası, BES Muğla Şubesi de Vergi Dairesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Her gün yapılan zamlarla birlikte kamu emekçilerinin aldıkları ücretlerin geçimlerine yetmediği ifade edilen açılmada, TÜİK'in açıkladığı yüzde 16,47 zam oranlarının kabul edilemeyeceği belirtildi.

'Memuru sefalete mahkum eden bu zammı kabul etmiyoruz'

Açıklamada, “2023 yılının ilk altı ayı için yüzde 8 zam oranının altına imza atarak bir kez daha kamu emekçilerini satış sözleşmesine mahkum eden Memur Sen, yine gerçeği yansıtmayan talimatla açıklanan enflasyon oranları ile emekçileri mağdur etmeye devam eden TÜİK’in bugün açıkladığı aralık ayı TÜFE oranına göre 6 aylık enflasyon yüzde 15,39 oranında enflasyon ile birlikte (15,39-7)+8) yüzde 16,39 oranında gerçeklikten uzak bir enflasyon farkı ve maaş artışı ile karşı karşıyayız. TÜİK’in bile yandaş sendika Memur Sen’den daha fazla zam verdiği ironik bir durum sonrası kamu emekçisi ve emekliler bu akşam ekran başında Cumhurbaşkanı’nın maaş artışları ile ilgili nihai kararını bekleyecek. Cumhurbaşkanı ‘yüzde 87 memura zam yaptık’ diye reklam yapıyor. Ev sahipleri yüzde 250 zam yaptı haberin var mı? Memuru sefalete mahkum eden bu zamları kabul etmiyoruz. Tüm kamu emekçilerine yoksulluk sınırın üzerinde bir ücret açıklaması bekliyoruz” denildi.

'Sadaka değil, gerçek bir toplu sözleşme istiyoruz'

“Ne TÜİK’in enflasyonu ne de Memur Sen’in satış sözleşmesine teslim olmayacağız” ifadelerine yer verilen açıklamada, kamu emekçilerinin haklarını koruyan toplu sözleşme için mücadele çağrısı yapıldı.

Bir kişinin belirlediği zam oranı değil gerçek bir toplu sözleşme istedikleri dile getirilen açıklamada, “Siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz; kamu emekçilerinin talepleri konusunda samimiyseniz, gerçek bir toplu sözleşme yasası çıkarın, grev hakkımızla ilgili yasal düzenleme yapın. Kamu kurumlarını liyakat esası ile yeniden yapılandırın, kamuyu emekçilerin söz ve karar sahibi olacağı demokratik bir işleyişe kavuşturun. Kamusal emeklilik sistemini güçlendirin emeklilikte yaşa takılanların taleplerini karşılarken, adil bir ek gösterge sistemini hayata geçirin, emeklilik yaşında kademeli artış uygulamasına son verin, en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine yükseltin. Çalışırken aldığımız her türlü ek ödemeyi emekli maaşlarımıza dâhil edin. Kamuda en düşük maaşı yoksulluk sınırına yükseltin. Kamuda güvencesiz çalışma biçimlerini yaygın hale getirip seçim dönemlerinde sözleşmeli çalışanları kadroya alacağız diyerek aklımızla dalga geçmeyi bırakın. Vergi dilimi soygununa son verin vergide adaleti sağlayın. Sadaka değil gerçek bir toplu sözleşme, grev hakkımızla ilgili yasal düzenleme istiyoruz. Tüm emekçileri grevli gerçek bir sendikal mücadele için ortak mücadeleye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.